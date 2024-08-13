Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K'nın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kesici Aletle Saldırı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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