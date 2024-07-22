Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonunda Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonunda Hasara Neden Oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, R.Ç. idaresindeki bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna girdi. Cip, istasyonda yakıt alan bir kamyonete ve bir pompaya çarparak durdu. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22.07.2024 13:21
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

R.Ç. idaresindeki 34 KDJ 793 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batıkent Mahallesi'nden geçen Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Cip, istasyonda yakıt alan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 B 9369 plakalı kamyonete ve bir pompaya çarparak durdu.

Hasarın oluştuğu kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonunda Hasara Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonunda Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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