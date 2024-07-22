Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonunda Hasara Neden Oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.
R.Ç. idaresindeki 34 KDJ 793 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batıkent Mahallesi'nden geçen Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.
Cip, istasyonda yakıt alan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 B 9369 plakalı kamyonete ve bir pompaya çarparak durdu.
Hasarın oluştuğu kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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