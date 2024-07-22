Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonunda Hasara Neden Oldu

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

R.Ç. idaresindeki 34 KDJ 793 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batıkent Mahallesi'nden geçen Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Cip, istasyonda yakıt alan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 B 9369 plakalı kamyonete ve bir pompaya çarparak durdu.

Hasarın oluştuğu kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.