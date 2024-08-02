Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan şüpheli yeniden gözaltına alındı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi.

Sahibi olduğu köpeği sokakta tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K'nin (28), çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edildi.

Bunun üzerine zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adliyesine sevk edilen Y.K'nin işlemleri sürüyor.

Olay

Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta dün bir kişinin köpeği tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine polislerce çalışma başlatılmış, ekipler hayvanın sahibi Y.K'yi evinde yakalamıştı. Gözaltına alınıp adliyeye götürülen Y.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Y.K, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından, adliyede görevli zabıt katibi Özge Canbul tarafından sahiplenilen köpeğe ise "Pamuk" adı verilmişti.