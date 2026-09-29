Eskişehir'de öğrenci yurtlarının 2026-2027 dönemi planlaması için toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de öğrenci yurtlarının 2026-2027 dönemi planlaması için toplantı düzenlendi

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Eskişehir\'de öğrenci yurtlarının 2026-2027 dönemi planlaması için toplantı düzenlendi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öğrenci yurtları için planlama toplantısı düzenledi. İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında yurt ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda yeni dönem çalışmaları ve faaliyetler değerlendirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrenci yurtlarında yürütülecek çalışmalara ilişkin planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıya yurt müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yurtlarda yürütülecek çalışmalar, kurumların işleyişi ve yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Yetkililer arasında yeni döneme ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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