Eskişehir'de Öğrenciler Ev Bulma Konusunda Sorun Yaşamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Öğrenciler Ev Bulma Konusunda Sorun Yaşamayacak

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'e 2024-2025 akademik yılında üniversite eğitimi almak için gelecek öğrencilerin ev bulma konusunda sorun yaşamayacaklarını belirtti. Çelik, Eskişehir'de barınma için devlet yurtları, özel yurtlar, müstakil evler ve ortak bütçeli evlerin bulunduğunu söyledi. Kiraların yükselmesine rağmen öğrencilerin ekonomilerine bağlı olarak ev kiralarını daha uygun hale getirebildiğini ifade eden Çelik, Eskişehir'deki ev sahipleri ve emlakçıların yeni gelen öğrencilere yardımcı olduğunu vurguladı.

22.07.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'e 2024-2025 akademik yılında üniversite eğitimi almak için gelecek öğrencilerin ev bulma konusunda sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de yaklaşık 150 bin üniversitesi öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, kentteki öğrencilerin tercihlerine göre barınma farklı alternatiflerin bulunduğunu kaydetti.

Devlet yurtları, özel yurtlar, müstakil evler ve ortak bütçeli evlerin öne çıkan seçenekler olduğunu anlatan Çelik, şunları bildirdi:

"Yeni gelen öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği 1+1 daireler önceki sene 5 ila 7 bin lira arasında kiralanıyordu. Bu sene 10 bin lira civarına kadar geldi. 2+1 ila 3+1 daire kiraları ise 15 bin lira bandında. Ev bulmakta öğrenci arkadaşımız zorluk çekmeyecek. Ekonomilerine bağlı iki veya üç arkadaş bir araya gelip ev kiralarını daha uygun hale getirebiliyorlar. Tek başına kalan öğrenci arkadaşlarımız da olabiliyor."

Çelik, Eskişehir'deki ev sahipleri ve emlakçıların şehre yeni gelen gençlere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizdi.

Eskişehir'de yıllardır öğrencilerle birlikte yaşadığına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilere kendi şehirlerinde, kendi evlerindeymiş gibi hissettirir, Eskişehir halkı. Biz onlara alışığız, onlar da bize alışık. Esnafımız da aynı şekilde öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını baz alır. Kuaföründen restoranına, terzisine marketine esnafımız, öğrencilere yardımcı olur. Onların ihtiyaçlarını biliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Tabii kiralar borçlar kanununa göre yapıldığı için ev tutarken de dikkat etmeleri gereken şeyler olacak kiracı arkadaşlarımızın. Kiraya tutmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızın. Bunlara tabii dikkat etmeleri lazım."

Kaynak: AA

Eskişehir, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Öğrenciler Ev Bulma Konusunda Sorun Yaşamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Öğrenciler Ev Bulma Konusunda Sorun Yaşamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement