Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Han ilçesinde "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, jandarma tanıtım videosu izletildi.
Jandarma maskotunun çocuklarla ilgilendiği etkinlikte, Komando, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme birimlerince jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi.
Ayrıca Çifteler Trafik Jandarmasınca trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim verildi.
Jandarma personeli tarafından şehit ailesi ve yaşlı vatandaş evlerinde ziyaret edildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı - Son Dakika
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