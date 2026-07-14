Eskişehir\'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

ESKİŞEHİR'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. (33) idaresindeki 26 AFS 483 plakalı otomobil ile O.E. (52) yönetimindeki 26 D 0113 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı. Savrulan minibüs kaldırıma çıkıp ağaca çarparken, otomobil ise devrildi. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra minibüste yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.