Eskişehir'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir\'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, Filiz Bayrakçı Karel'in kullandığı otomobil ile bir kamyon çarpıştı. Kazada, Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel hayatını kaybederken, kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Filiz Bayrakçı Karel (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, M.K'nin (38) kullandığı 26 SU 100 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel (15) ile kamyon şoförü M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehir, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:18:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement