Eskişehir'de parkta darbedilen kişiye saldıran 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de parkta darbedilen kişiye saldıran 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Eskişehir\'de parkta darbedilen kişiye saldıran 5 zanlıdan 3\'ü tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şarhöyük Mahallesi'ndeki parkta yaşanan olayın sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.L, K.K. ve M.Ç. tutuklanırken, M.D. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.05.2024 21:53
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şarhöyük Mahallesi'ndeki parkta D.Ç'nin darbedilmesi ve bıçakla yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin araştırmaları sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler M.D, Y.L, K.K, M.A. ve M.Ç, operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.L, K.K. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de parkta darbedilen kişiye saldıran 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de parkta darbedilen kişiye saldıran 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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