Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi'nde Ramazan Etkinlikleri Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), ramazan ayının manevi atmosferini kültür ve sanat etkinlikleriyle taçlandırıyor. Kentin önemli buluşma noktalarından Haller Gençlik Merkezi, konserler ve geleneksel gösterilerle vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Haller Gençlik Merkezi'nde ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşları davet eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her gün farklı bir programla sanatseverlere eğlence dolu akşamlar sunuyor.

Haftanın belirli günlerinde düzenlenen konserler büyük ilgi görüyor. Pazartesi ve cuma akşamları 20.00–23.00 saatleri arasında gitar ve yan flüt dinletileri gerçekleştirilirken; salı, perşembe ve cumartesi günleri 20.30–22.30 saatleri arasında kanun ve ney ezgileri merkezin atmosferini sarıyor.

Ramazanın vazgeçilmez geleneklerinden gölge oyunları da programda yerini alıyor. Çarşamba ve pazar akşamları 21.00–22.20 saatleri arasında sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterileri, hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşatıyor.

Her yaştan vatandaşın yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, ramazan akşamlarına kültürel bir zenginlik katıyor.