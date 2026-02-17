Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bu Yıl 12 İlçede İftar Davetleri Düzenleyecek - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bu Yıl 12 İlçede İftar Davetleri Düzenleyecek

17.02.2026 13:36  Güncelleme: 14:34
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 12 kırsal ilçede iftar davetleri düzenleyerek vatandaşlara destek olacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), ramazan ruhunu şehre yaymak için bu yıl da 12 kırsal ilçede iftar davetleri düzenleyecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara destek olmak için ilçe belediyelerinin de desteğiyle kapsamlı bir program hazırladı. Büyükşehir'in ramazan geleneği olan iftar davetleri, bu yıl da 12 kırsal ilçede devam edecek.

İftar sofraları; 20 Şubat Cuma Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı, 21 Şubat Cumartesi İnönü Kapalı Pazar Yeri, 23 Şubat Pazartesi Beylikova Kapalı Pazar Yeri, 24 Şubat Salı Çifteler Pazar Yeri, 25 Şubat Çarşamba Mahmudiye Kapalı Pazar Yeri, 27 Şubat Cuma Sivrihisar Hükümet Meydanı, 28 Şubat Cumartesi Günyüzü Düğün Salonu, 2 Mart Pazartesi Alpu Cumhuriyet Meydanı, 5 Mart Perşembe Sarıcakaya EBB Hizmet Yerleşkesi, 6 Mart Cuma Mihalgazi Belediye Sosyal Tesisi, 7 Mart Cumartesi Han Belediye Düğün Salonu ve 9 Mart Pazartesi Mihalıççık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak.

Kaynak: ANKA

