Eskişehir\'de refüjü aşan otomobil tramvay durağına daldı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de refüjü aşan otomobil tramvay durağına daldı, sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak tramvay durağına daldı; araçta sıkışan 57 yaşındaki sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille tramvay durağına dalan sürücü Veysel S. (57), araçta sıkıştı. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.
Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde meydana geldi. Veysel S. yönetimindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, tramvay durağına daldı. Kazada, sürücü Veysel S. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Veysel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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