Eskişehir'de Şehit Mezarlıkları Çiçeklerle Donatıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü öncesi şehit mezarlarını temizleyip bakım yaparak, çiçeklerle donattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün 110'uncu yılı kapsamında kent merkezindeki ve 12 ilçeye bağlı mahallelerdeki şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere, Vişnelik Hava Şehitliği, Kanlıpınar Şehitliği, Asri Mezarlık, Esentepe Mezarlığı, Odunpazarı Mezarlığı ve Zincirlikuyu Mezarlığı gibi önemli şehitliklerde bakım yapıldı. Ayrıca, kırsal mahallelerdeki şehit mezarları da unutulmayarak çiçeklendirildi. Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart'taki anma etkinliklerinde şehitlerimize olan minnettarlığın bir simgesi olarak, tüm şehit mezarlarını özenle hazırladı.