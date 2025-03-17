Eskişehir'de Şehit Mezarlıkları Çiçeklerle Donatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Şehit Mezarlıkları Çiçeklerle Donatıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü öncesi şehit mezarlarını temizleyip bakım yaparak, çiçeklerle donattı.

17.03.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü öncesi şehit mezarlarını temizleyip bakım yaparak, çiçeklerle donattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün 110'uncu yılı kapsamında kent merkezindeki ve 12 ilçeye bağlı mahallelerdeki şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere, Vişnelik Hava Şehitliği, Kanlıpınar Şehitliği, Asri Mezarlık, Esentepe Mezarlığı, Odunpazarı Mezarlığı ve Zincirlikuyu Mezarlığı gibi önemli şehitliklerde bakım yapıldı. Ayrıca, kırsal mahallelerdeki şehit mezarları da unutulmayarak çiçeklendirildi. Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart'taki anma etkinliklerinde şehitlerimize olan minnettarlığın bir simgesi olarak, tüm şehit mezarlarını özenle hazırladı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Yerel Haberler, Eskişehir, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Şehit Mezarlıkları Çiçeklerle Donatıldı - Son Dakika

Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:04:24. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Şehit Mezarlıkları Çiçeklerle Donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.