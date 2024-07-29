Eskişehir'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de yapılan operasyonda, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan bir zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki birçok mahallede sorgulamalar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, ehliyetsiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmama gibi suçlar da tespit edildi.

29.07.2024 13:31
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Eskişehir'de, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki Şarhöyük, Fevziçakmak, Emek, 71 Evler, Huzur ile Erenköy mahallelerinde 142 kişi ile 30 araç sürücüsünü sorguladı.

Bu kapsamda, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ehliyetsiz ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmadan araç kullanan bir kişiye de işlem yapılan çalışmalarda ayrıca bir yoklama kaçağı tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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