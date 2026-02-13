Eskişehir'de Silah Kazası: Torun, Büyükanneyi Vurdu - Son Dakika
Eskişehir'de Silah Kazası: Torun, Büyükanneyi Vurdu

Eskişehir\'de Silah Kazası: Torun, Büyükanneyi Vurdu
13.02.2026 15:56
Eskişehir'de 19 yaşındaki torun, kazara ateşlenen silahla büyükanne E.K'yi öldürdü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 14 Aralık 2025 tarihinde oğlunun evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki E.K'nin ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Uçar tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜNE TORUNU NEDEN OLMUŞ

Uçar'ın kadının ölümünün şüpheli olduğu kanaatine varması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

Yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, E.K'nin ölümünün 19 yaşındaki torunu M.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu meydana geldiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarma tarafından yakalanan M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Silah Kazası: Torun, Büyükanneyi Vurdu - Son Dakika

Eskişehir'de Silah Kazası: Torun, Büyükanneyi Vurdu
