Eskişehir'de Sosyal Hizmetler Yılı Açıklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sosyal Hizmetler Yılı Açıklandı

Eskişehir\'de Sosyal Hizmetler Yılı Açıklandı

Eskişehir Valiliği, 2024 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler faaliyetlerini ve desteklenen çocukları açıkladı.

01.02.2025 17:20
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Eskişehir Valiliği, 2024 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü faaliyetlerini paylaştı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarla 249 çocuğun müdürlüğe bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım hizmetinden faydalandığı, 104 koruyucu ailenin yanındaki 121 çocuğun ise bakımının sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik 110 çalışmada 204 çocuğa müdahale edildiği, 203 çocuk ve ailesine rehberlik hizmeti verildiği duyuruldu.

Çalışmalar kapsamında, 13 çocuğa Sosyo-Ekonomik Destek (SED) hizmeti, 46 çocuğa eğitim ve sağlık tedbiri sağlanırken 3 çocuk da bakım tedbir kararıyla kurum bakımına alındığı kaydedildi.

Dilencilikle Mücadele Edilmesi Konulu Valilik Makamı Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalarda ise kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürlüğü bünyesinde kurulan denetim ekipleri kent genelinde dilendiği tespit edilen 225 vatandaşa idari para cezası uyguladığı belirtilen açıklamada, "Müsadere işlemi yapılan 113 vatandaşın dilencilik geliri kamu kaynaklarına aktarıldı. Kent sınırları içerisinde yaşadığı tespit edilen 154 vatandaşa il müdürlüğü tarafından yapılan ziyaretlerde çeşitli imkanlardan yararlanmaları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bildirimleri yapıldı." denildi.

Erişilebilirlik kapsamında yapılan çalışmalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile bağlı kuruluşların 5 binası, diğer kamu ve özel incelemelerde 20 bina için erişilebilirlik belgesi verildiği ifade edilen açıklamada yıl boyunca 5 bin 764 kişiye engelli kimlik kartı verildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sosyal Hizmetler Yılı Açıklandı - Son Dakika

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