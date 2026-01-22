Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Tabata Derslerine Başlıyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, sporseverleri heyecanlandıran yepyeni bir branşı daha programına ekliyor. Tabata grup dersleri, merkezde ilk kez hayata geçiriliyor ve 6 Şubat itibarıyla başlıyor.

Kısa sürede yüksek verim sağlayan, tempolu ve eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nin tabata antrenmanlarına katılmak isteyenler için kayıtlar, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlıyor. Kayıtlar, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde yüz yüze alınacak.

Programdan 18-45 yaş arası kadınlar faydalanabilecek. Hem kondisyonunu artırmak hem de sağlıklı bir yaşam için harekete geçmek isteyen katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek bu dinamik derslerle sporu hayatlarının bir parçası haline getirecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, '0 (222) 502 23 91' numaralı telefonu arayarak Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'ne ulaşabiliyor.