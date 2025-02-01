Eskişehir\'de Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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ESKİŞEHİR'de akaryakıt yüklü tanker devrilirken, sürücü Ahmet Safa Battal hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana geldi. Ahmet Safa Battal, kullandığı 43 AG 971 plakalı tankerin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tanker yol kenarına devrilerek yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Ahmet Safa Battal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücü Battal'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Akaryakıt yüklü tanker ise AFAD ekiplerince yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.