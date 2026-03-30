Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
30.03.2026 16:56
Yağışlı havada kontrolden çıkan araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan Z.K. idaresindeki 43 NY 279 plakalı otomobil karşı şeride geçerek şarampole savruldu.

Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan M.K. (52), M.A. (40) ve M.K. (40) yaralandı.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
