Eskişehir'de Trafik Kazası Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Trafik Kazası Davası Başladı

Eskişehir\'de Trafik Kazası Davası Başladı
13.07.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ters yönde giden sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti, yargılanma süreci başladı.

Eskişehir'de ters yönde seyreden otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emine Arslan ile olayda hayatını kaybeden Gökçe Kurtulmuş'un (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Arslan, savunmasında, olay günü eşini tren garına bıraktıktan sonra aracının yakıt uyarı ışığının yandığını, her zaman kullandığı otoparka gitmek isterken otomobilin aniden hızlandığını öne sürdü.

Ters yöne bilerek girmediğini savunan Arslan, frenin tutmadığını ve direksiyonun kilitlendiğini iddia ederek, insanlara çarpmamak için aracı direğe yönlendirdiğini, bu sırada Gökçe Kurtulmuş'u ve çevrede bulunan kişileri görmediğini söyledi.

Kurtulmuş ailesinin avukatı Mürüvvet Beyaz ise sanığın savunmalarının dosyadaki bilirkişi raporlarıyla çeliştiğini belirtti.

Bilirkişi raporunda araçta fren yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını ve direksiyonun kilitlendiğine dair teknik bir tespitin bulunmadığını ifade eden Beyaz, olay sırasında sanığın cep telefonu kullanıp kullanmadığının HTS kayıtlarıyla araştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan avukat Mürüvvet Beyaz, 15 Mayıs'ta Kurtulmuş'un yaya kaldırımında yürüdüğü sırada meydana gelen kazada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Beyaz, sanığın en ağır cezayı alması için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan da kızını sağlıklı şekilde evden uğurladığını ancak cenazesini teslim aldığını belirterek, olayda adaletin sağlanmasını istediğini kaydetti.

Olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 15 Mayıs'ta Emine Arslan idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmiş, bu sırada kaldırımda bekleyen Gökçe Kurtulmuş'a çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kazada yaralanan sürücü Emine Arslan ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Trafik Kazası Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası

14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:53:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Kazası Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.