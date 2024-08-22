Eskişehir'de Tren Kazası: Teknisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Tren Kazası: Teknisyen Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, ağaç kesimi için rayların bulunduğu alana giren bir teknisyen, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan teknisyen hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22.08.2024 22:16
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bölgedeki ağaçları kesmek için rayların bulunduğu alana giren teknisyen, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda görevli Enes Duman (21), şefiyle beraber Çukurhisar Mahallesi'ndeki tren istasyonuna geldi.

Şefinin talimatı üzerine girilmesi yasak olan alandaki ağaçları kestiği öne sürülen Duman'a, test sürüşü yapan konvansiyonel elektrikli tren çarptı.

Bakım onarım şirketinin personeli Duman, trenin çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tren Kazası: Teknisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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