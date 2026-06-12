Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
12.06.2026 10:35
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Eskişehir'de uyuşturucu imal eden 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu imal edip, sokakta sattığı tespit edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Yaklaşık 2 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerine kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu, ürettikleri uyuşturucuyu sokakta sattıkları tespit edildi. Aramalarda ayrıca 21 bin 044 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi ve 9 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. İfadeleri alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Çolak Emre Çolak:
    iyi işlem. kurallar çiğnenmiş. ceza gelmiş. sistem çalışıyor. 10 tutuklama da yeterli görünüyor. 0 0 Yanıtla
  • Hasan Ulaş Kalayci Hasan Ulaş Kalayci:
    operasyon başarılı olmuş ama asıl mesele kaynağı kurutmak lazım mal kim sağlıyo onu bulup tutmalılar devlet bu işi cidiye almalı 0 0 Yanıtla
  • Yavuz Kızılkum Yavuz Kızılkum:
    bizim köyde böyle şeyler yok ama bu eskişehir işi çok kötü olmuş demek ki gençler bu işe bulaşıyo artık ya bir insanın işi gücü olmaz mı niye bu yapıyo bilmiyorum 0 0 Yanıtla
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