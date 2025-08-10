Eskişehir\'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çamlıca Mahallesi Erkaya Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katında bulunan İrfan Yafay'a (56) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilendiği belirlenen Yafay, sağlık ekiplerince evden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kalbi duran Yafay'a ilk müdahale sağlık görevlilerince ambulansta yapıldı.

Daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yafay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.