Eskişehir'de Yangın Önleme Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Önleme Tedbirleri Alındı

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Valilik, kırsal alanda yangın riskini azaltmak için makinelerin kullanımı için tedbirler aldı.

Eskişehir Valiliğince, kırsal alan ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanların kullanımına yönelik tedbirler alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Ağustos-31 Ekim tarihlerinde köy, orman köyü ve kırsal mahallelerde bulunan tarla, bağ, bahçe, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve diğer açık alanlarda kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme makinesi ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla çalışma yapacak kişilerin alınan tedbirlere uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, tedbirlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"Çalışmaya başlamadan önce bildirim yapılacak. Faaliyetin yapılacağı yerin bağlı bulunduğu jandarma veya polis birimine bilgi verilecek. Bildirim, şahsen, telefonla veya HAYAT 112 Acil mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Çalışma alanının çevresi en az 10 metre temizlenecek. Ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddeler çalışma öncesinde temizlenecek. En az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulundurulacak. Çalışmanın niteliğine göre su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su içeren yangına müdahale ekipmanı hazır bulundurulacak. Çalışma boyunca kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevreye yayılmasını önleyecek tedbirler alınacak ve çalışma alanı sürekli gözetim altında tutulacak."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Eskişehir, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yangın Önleme Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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