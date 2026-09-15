Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu, 6 zanlı gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik başsavcılık koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca oluşturulan raporda 6 bin 51 kişinin IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis oynanan internet sitelerinde görüntülendiği tespit edildi.

Bu kapsamda, para nakline aracılık ettiği ve bu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.