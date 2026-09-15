Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu, 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu, 6 zanlı gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahse yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. MASAK raporunda 6 bin 51 kişinin IBAN bilgisinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiği tespit edildi.

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik başsavcılık koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca oluşturulan raporda 6 bin 51 kişinin IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis oynanan internet sitelerinde görüntülendiği tespit edildi.

Bu kapsamda, para nakline aracılık ettiği ve bu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu, 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:03:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu, 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement