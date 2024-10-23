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Eskişehir'de Yeni Lise Açıldı

Eskişehir\'de Yeni Lise Açıldı

TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi, Eskişehir'de açılış töreni ile eğitim hizmetine girdi.

23.10.2024 15:52
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Eskişehir'de yapımı tamamlanan 24 derslikli TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Eskişehir Valiliği ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, okulda 216 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında yatırımlar açısından oldukça umut verici bir tablo sergilendiğini kaydeden Aksoy, "Ekim 2024 itibarıyla 5 okul öncesi, 2 ilkokul, 4 ortaokul ve 2 lise inşa edilmiştir. Ayrıca 9 okul öncesi, 4 ilkokul, 2 ortaokul, 3 meslek lisesi, 1 pansiyon ve 1 Anadolu lisesinin yapımı devam etmektedir. Hayırseverlerin katkılarıyla 3 yeni eğitim kurumu ilimize kazandırılmıştır. Bunlardan biri de TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisemizdir. Eskişehirliler, eğitime her zaman destek olmuş ve hayırseverlerimiz ilimize yeni okullar kazandırmıştır." diye konuştu.

Devletin yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla Eskişehir'i eğitimde daha iyi bir noktaya taşımaya devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Eğitim yatırımlarına iş insanlarının, derneklerin ve vakıfların katkısını oldukça önemsiyoruz. Eğitime maddi ve manevi destekte bulunan hayırseverlerimiz, çocuklarımızın eğitimine ve ülkemizin ekonomisine katkı sunarak sosyal sorumluluğu bir görev olarak benimsemişlerdir. Hayırseverlerimize, örnek davranışları için teşekkür ediyorum. Hayırsever İzgi Ailesi'ne ve Türk Eğitim Vakfı'na tekrar şükranlarımı sunuyorum."

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da birer konuşma yaptığı törende, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Tören, okul yapımında katkısı olan hayırseverlere plaket takdiminin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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