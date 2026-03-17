Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
F.K. idaresindeki 06 EYH 931 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.
Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
