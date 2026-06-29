Eskişehir Demiryolu Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Demiryolu Projesinde Sona Gelindi

Eskişehir Demiryolu Projesinde Sona Gelindi
29.06.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, OSB ve Hasanbey Lojistik Merkezi'ni bağlayacak demiryolu hattının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak demir yolu hattı projesinde sona gelindiğini bildirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, geçen yıl 30 Mayıs'ta temeli atılan Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu hattında çalışmaların sona yaklaştığını ifade etti.

Projenin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldiğine değinen Albayrak, 7,5 kilometresi ana hat, 6,5 kilometresi terminal bağlantısı olmak üzere toplam 14 kilometrelik demir yolu hattının yalnızca ulaşım yatırımı olmadığını kaydetti.

Demiryolu hattının Eskişehir sanayisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl temelini büyük gururla attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu hattında, vatandaşlarımıza ve sanayicimize söz verdiğimiz gibi 1 senede tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu tarihi yatırım, Eskişehir sanayisinin, üreticisinin ve işçimizin alın terinin doğrudan limanlara ve küresel pazarlara açılan en güçlü kapısıdır."

Projenin Eskişehir'in ticari kapasitesini artıracağını ve kenti bölgesel bir lojistik merkez haline getireceğini belirten Albayrak, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Demiryolu Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:00:03. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Demiryolu Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.