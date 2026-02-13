Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Emekli Destek Kartı" Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Emekli Destek Kartı" Projesini Hayata Geçirdi

13.02.2026 13:46  Güncelleme: 15:09
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında 65 yaş ve üzeri emekli, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 'Emekli Destek Kartı' projesini başlattı. Kart, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında 65 yaş ve üzeri emekli, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Emekli Destek Kartı" projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, "Emekli Destek Kartı" projesini hayata geçirdi. Proje ile emekli vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarını daha huzurlu sürdürmeleri amaçlanıyor. Emekli Destek Kartı'na, 65 yaş ve üzeri emekli olup Eskişehir merkez ilçelerde ikamet eden vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurular, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından alınıyor. Başvuru adresi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak No: 2 (Taşbaşı Balıkçılar karşısı) olarak belirtildi.

Sonuçlar başvuru sahiplerine telefonla bildirilecek

Başvuru için nüfus cüzdanı, kirada oturanlar için kira kontratı ve hanede çalışan bireyler varsa maaş bordrosu isteniyor. 65 yaş altındaki emekliler, üzerine kayıtlı iki evi veya iki aracı olanlar, asgari ücretin üzerinde geliri bulunanlar, Temel Destek Kartı alanlar ve kırsal mahallelerde ikamet edenler projeden yararlanamıyor. Başvuruların ardından sosyal inceleme yapılacak. Engelli, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç emeklilere öncelik tanınacak. Uygun görülen vatandaşlara Emekli Destek Kartı verilecek. Sonuçlar ise başvuru sahiplerine telefonla bildirilecek.

