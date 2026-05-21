Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi gençleri geleceğe hazırlıyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Gençlik Merkezi, teknoloji ve yazılım alanında gençlere eğitim, atölye ve üretim imkanı sunuyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında hizmet veren Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençleri dijital dünyanın geleceğine hazırlamaya devam ediyor. Haller Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren merkez, teknolojiye ilgi duyan gençlerin buluşma noktası haline gelirken; eğitimler, atölyeler ve modern çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor.

GENÇLERİ GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLANIYOR

Atölye çalışmalarını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ile Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Öncül, gençlerin geliştirdiği projeleri yakından inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazılım, dijital tasarım ve uygulama geliştirme alanlarında hazırlanan çalışmalar yetkililerden beğeni aldı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören DİGEM, gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan birçok etkinlik ve atölyeye ev sahipliği yapıyor. Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeyi hedefleyen merkezde gençler; ortak projeler geliştiriyor, yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor ve geleceğin mesleklerine hazırlanıyor.

HALLER GENÇLİK MERKEZİ'NDE KAPILARI GENÇLERE AÇIK

Modern çalışma ortamı ve teknik imkanlarıyla dikkat çeken merkez, gençlere hem bireysel hem de ekip çalışmaları için verimli bir alan sunuyor. Merkezde bulunan bilgisayarlar gençlerin kullanımına açık olurken, kendi bilgisayarlarıyla çalışma imkanı da sağlanıyor. Ayrıca 3D yazıcı desteği ile gençler, geliştirdikleri projelerin prototiplerini üreterek fikirlerini somut hale getirebiliyor. 08.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veren DİGEM'in kapıları; teknoloji, yazılım ve dijital üretim alanında kendini geliştirmek isteyen tüm gençlere açık.