Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi gençleri geleceğe hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi gençleri geleceğe hazırlıyor

21.05.2026 14:50  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), yazılım ve dijital tasarım atölyeleriyle gençlere eğitim ve üretim imkanı sunuyor. Merkez, 3D yazıcı desteğiyle prototip üretimine de olanak tanıyor.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Gençlik Merkezi, teknoloji ve yazılım alanında gençlere eğitim, atölye ve üretim imkanı sunuyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında hizmet veren Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençleri dijital dünyanın geleceğine hazırlamaya devam ediyor. Haller Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren merkez, teknolojiye ilgi duyan gençlerin buluşma noktası haline gelirken; eğitimler, atölyeler ve modern çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor.

GENÇLERİ GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLANIYOR

Atölye çalışmalarını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ile Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Öncül, gençlerin geliştirdiği projeleri yakından inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazılım, dijital tasarım ve uygulama geliştirme alanlarında hazırlanan çalışmalar yetkililerden beğeni aldı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören DİGEM, gençlerin dijital becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan birçok etkinlik ve atölyeye ev sahipliği yapıyor. Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeyi hedefleyen merkezde gençler; ortak projeler geliştiriyor, yenilikçi fikirlerini hayata geçiriyor ve geleceğin mesleklerine hazırlanıyor.

HALLER GENÇLİK MERKEZİ'NDE KAPILARI GENÇLERE AÇIK

Modern çalışma ortamı ve teknik imkanlarıyla dikkat çeken merkez, gençlere hem bireysel hem de ekip çalışmaları için verimli bir alan sunuyor. Merkezde bulunan bilgisayarlar gençlerin kullanımına açık olurken, kendi bilgisayarlarıyla çalışma imkanı da sağlanıyor. Ayrıca 3D yazıcı desteği ile gençler, geliştirdikleri projelerin prototiplerini üreterek fikirlerini somut hale getirebiliyor. 08.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veren DİGEM'in kapıları; teknoloji, yazılım ve dijital üretim alanında kendini geliştirmek isteyen tüm gençlere açık.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi gençleri geleceğe hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:09:09. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Dijital Gençlik Merkezi gençleri geleceğe hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.