Eskişehir'e Macaristan Büyükelçi Ziyareti: İş Birliği Vurgusu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis'i makamında ağırladı. İş birliği olanaklarının değerlendirildiği ziyarette Ünlüce, "Eskişehir'i, hem tarihine sahip çıkan hem de yeniliklere açık, dinamik bir şehir haline getirmek için birlikte yol alıyoruz. Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi şekillendiriyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis, Başkatibi Roland Végh ve Ticaret Ataşesi Peter Kövecsi Olah ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehir'deki öğrenci nüfusunun önemine vurgu yapan Büyükelçi Mátis, kültürlerarası iletişime büyük değer verdiklerini belirtti.

"Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi şekillendiriyoruz"

Başkan Ünlüce ise Eskişehir'in kültürel zenginlikleri, genç nüfusu ve tarım ile hayvancılıktaki güçlü konumuna dikkat çekti. Şehrin sahip olduğu imkanlarla büyükşehir standartlarında hizmet verdiğini söyleyen Ünlüce, "Eskişehir, kültürden sanata, tarım ve hayvancılıktan sanayiye kadar birçok alanda güçlü bir şehir. Bu zenginlik ve çeşitlilik, şehrimizin en büyük değerlerinden biridir. Bizler bu gücümüzün farkındayız ve her alanda daha da ilerlemek için çalışıyoruz. Eskişehir'i, hem tarihine sahip çıkan hem de yeniliklere açık, dinamik bir şehir haline getirmek için birlikte yol alıyoruz. Geçmişimizi koruyarak geleceğimizi şekillendiriyoruz" dedi.