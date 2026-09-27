Eskişehir EOSB meslek lisesi TEKNOFEST'te 4 Türkiye derecesi kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir EOSB meslek lisesi TEKNOFEST'te 4 Türkiye derecesi kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir EOSB meslek lisesi TEKNOFEST\'te 4 Türkiye derecesi kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir OSB bünyesindeki Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nda 4 Türkiye derecesi kazandı. Kaynakçılıkta ilk üç dereceyi alan okul, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nda 4 Türkiye derecesi elde etti.

Okul öğrencileri, "Kaynakçılık" kategorisinde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü kazanırken, "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaynakçılık kategorisinde Danışman Öğretmen Yasin Semih Altın rehberliğindeki "LAV Takımı" Türkiye birinciliğini, Danışman Öğretmen İsa Bekdemir rehberliğindeki "ARK Takımı" Türkiye ikinciliğini, Danışman Öğretmen Habip Hönül rehberliğindeki "ES Kaynak Takımı" ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Böylece kaynakçılık kategorisindeki ilk 3 derece Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarının oldu.

Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama kategorisinde ise Danışman Öğretmen Cumali Çağlar rehberliğindeki "PANOTECH Takımı" Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, öğrencilerin elde ettiği derecelerin kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimin teorik bilginin yanı sıra uygulamayla desteklenmesinin önemine değinen Küpeli, şunları kaydetti:

"Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nda 4 Türkiye derecesi elde etmesi bizler için büyük bir gurur. Özellikle 'Kaynakçılık' kategorisinde Türkiye'nin ilk üç derecesinin öğrencilerimiz tarafından kazanılması, gençlerimizin yetenek ve azminin yanı sıra öğretmenlerimizin ve eğitim kadromuzun emeğini de ortaya koyuyor. Mesleki ve teknik eğitimi yalnızca teorik bilgilerle sınırlı görmüyor, öğrencilerimizin üretimin içerisinde yer almasını ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmesini önemsiyoruz. TEKNOFEST'te elde edilen bu sonuç, bu eğitim anlayışının önemli bir göstergesidir. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen tüm eğitim kadromuzu kutluyorum."

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç ise derecelerin öğrencilerin çalışmaları ve öğretmenlerin rehberliğinin sonucu olduğunu ifade etti.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Seğmen de derecelerin uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Anadolu LisesiMeslek LisesiEskişehirTeknolojiTeknofestTürkiyeEğitimGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
57 yıl sonra er meydanında büyük final Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi 57 yıl sonra er meydanında büyük final! Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yunusemre’de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu Yunusemre'de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:59
Fon krizinde vahim iddia Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı
Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 16:03:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir EOSB meslek lisesi TEKNOFEST'te 4 Türkiye derecesi kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei