Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Uluslararası Kelaynak Sempozyumu'nda Türkiye'yi Temsil Etti

(ESKİŞEHİR) - Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, İspanya'da düzenlenen "Uluslararası Kelaynak" sempozyumunda Türkiye'yi temsil etti.

Açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçi ağırlayan ve EAZA üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde düzenlenen Uluslararası Kelaynak sempozyumuna katıldı.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, doğa koruma uzmanları ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği sempozyumda, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynakların korunması, üremeleri ve doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

15 ülkeden 76 katılımcının yer aldığı sempozyumda, kelaynakların korunmasına yönelik bilimsel araştırmalar, biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı ve uluslararası iş birliklerinin önemi tartışıldı. Sunumda, yerel yönetimlerin ve halkın bu süreçte üstlendiği sorumluluklar vurgulandı.

EBB Veterinerlik İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin de sempozyumda Türkiye'de ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Koptekin, Türkiye'deki kelaynak koruma projeleri ile ilgili de konuştu.

Sempozyum kapsamında düzenlenen teknik gezide, kelaynak üreme istasyonları ve yapay yuva alanları ziyaret edilerek başarılı projeler yerinde incelendi.