Eskişehir'in Arama Kurtarma Ekipleri, Tepebaşı Belediyesi'nin İftar Sofrasında Buluştu

06.03.2026 13:36  Güncelleme: 14:06
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren 46 arama kurtarma kuruluşu ve yaklaşık 350 gönüllü ile iftar programında bir araya geldi. 6 Şubat depremlerindeki dayanışmaya dikkat çeken Ataç, "Sizler her şeyin en iyisine layıksınız" dedi.

(ESKİŞEHİR) Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren 46 arama kurtarma kuruluşu ve yaklaşık 350 gönüllü ile iftar programında bir araya geldi. 6 Şubat depremlerindeki dayanışmaya dikkat çeken Ataç, "Sizler her şeyin en iyisine layıksınız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, afet anlarında cansiperane görev yapan arama kurtarma ekiplerine yönelik anlamlı bir iftar programı düzenledi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen buluşmaya; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AFAD İl Müdür Yardımcısı Zeki Aydın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, belediye başkan yardımcıları ve Eskişehir genelinde faaliyet gösteren 46 farklı arama kurtarma ekibinin temsilcileri katıldı.

Ataç: Sizlerle bir arada olmak büyük bir onur

İftar programında ekiplere seslenen Başkan Ahmet Ataç, afet dönemlerinde gönüllülerin üstlendiği kritik role vurgu yaptı. 6 Şubat depremlerinde bölgede aktif çalıştıklarını hatırlatan Ataç, şunları söyledi:

"Aramızda 46 kuruluştan yaklaşık 350 çok değerli dostumuz var. Dileğimiz bir daha afet yaşanmamasıdır. 6 Şubat depremlerinde bölgede üç ay kalarak ilk aşevini açan ve sıcak çorba dağıtan bir belediye olarak birçok acıya şahit olduk. Sizler orada canla başla çalıştınız. Her şeyin en iyisini hak eden insanlarsınız. Hepinizi tek tek kucaklıyorum."

Aydın: 47 ekibimizle Eskişehir'in gücünü yansıtıyoruz

AFAD İl Müdür Yardımcısı Zeki Aydın ise Eskişehir'in afet farkındalığı yüksek bir şehir olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 47 ekibimiz var. Bu ekiplerden 10'u AFAD tarafından akredite edilmiş durumda. Hedefimiz tüm ekiplerimizin akreditasyon süreçlerini tamamlamasıdır. Bu dayanışma ve hazırlık seviyesi Eskişehir'in bir gücüdür. Bu güzel organizasyon için Tepebaşı Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum."

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da organizasyonun ekipler arası motivasyonu artırdığını belirterek Başkan Ataç'a teşekkür etti. Program, ekiplerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

