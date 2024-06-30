Eskişehir'de üniversite profesöründen 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de üniversite profesöründen 4 gündür haber alınamıyor

Eskişehir\'de üniversite profesöründen 4 gündür haber alınamıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor. En son evinden çıkan Karasu için ailesi kayıp başvurusu yaparken polis, arama çalışması başlattı.

30.06.2024 13:07
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Eskişehir'de öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Bekir Karasu'dan (59), 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, arama çalışması başlattı.

EN SON GEÇTİĞİ YER TESPİT EDİLDİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Karasu, evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Kayıp profesörü arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de üniversite profesöründen 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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