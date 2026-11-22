Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Bedirhan Y. yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Bedirhan Y. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bedirhan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.