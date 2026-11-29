Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi olduğu belirlenen R.U. (63) ve S.A. (27) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.