Eskişehir Tepebaşı'nda savrulan otomobil yayaya çarptı, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Tepebaşı'nda savrulan otomobil yayaya çarptı, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı\'nda savrulan otomobil yayaya çarptı, 1\'i çocuk 7 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araç yayaya ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile yan sokaktan gelen M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen K.C.'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücülerinden B.A. ile araçtaki S.A., B.A. ve S.M., diğer otomobil sürücüsü M.A.Y. ve araçta bulunan O.B. ile yaya K.C. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
EskişehirGüvenlikTepebaşıGüncelÇocukKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
Yapıcıoğlu’ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Bülent Arınç’tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil Bülent Arınç'tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 03:25:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda savrulan otomobil yayaya çarptı, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei