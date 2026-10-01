Eskişehir Tepebaşı'nda silahla vurulan kişi yaralandı, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda silahla vurulan kişi yaralandı, 1 zanlı tutuklandı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda silahla vurulan kişi yaralandı, 1 zanlı tutuklandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda evine girmek üzereyken alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'taki evine girmek üzere olan S.E.'ye (44), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen K.Ö. (25) tarafından tabancayla ateş edildi.

Bacağına kurşun isabet eden S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

S.E., ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaya ilişkin K.Ö. ve E.Ü. (27) Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan K.Ö. tutuklandı, E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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