Eskişehir Tepebaşı'nda tramvay durağına çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Eskişehir Tepebaşı'nda tramvay durağına çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda Sivrihisar-2 Caddesi'nde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı ve sürücü yaralandı. Otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivrihisar-2 Caddesi'nde Veysel S. (57) idaresindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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