Eskişehir Valisi Yılmaz, Ahilik Haftası mesajında gençlere aktarılmasını istedi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, Ahilik Haftası mesajında gençlere aktarılmasını istedi

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda ahiliğin dürüstlük, adalet ve helal kazanç ilkelerinin gençlere aktarılması gerektiğini belirtti. Yılmaz, Eskişehirli esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm esnafın haftasını kutladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, ahiliğin emeği ibadet bilen, alın terini helal kazançla taçlandıran, ticareti ahlakla, üretimi kaliteyle, kardeşliği ise dayanışmayla bütünleştiren köklü bir medeniyetin mirası olduğunu belirtti.

Bu geleneğin esnaf ve sanatkarların yalnızca mesleklerinde mahir olmalarını değil, dürüstlükten ayrılmayan, kul hakkını gözeten, paylaşmayı bilen ve topluma karşı sorumluluk taşıyan örnek şahsiyetler olmalarını da esas aldığını kaydeden Yılmaz, "Anadolu'nun ilim, irfan, kültür ve ticaret merkezlerinden biri olan Eskişehir'imiz, tarih boyunca Ahilik ruhunun yeşerdiği, güçlendiği ve yaşatıldığı müstesna şehirlerimizden biri olmuştur. Eskişehir, çalışkanlığı, üretkenliği ve dayanışma kültürüyle öne çıkan esnaf ve sanatkarlarımızın dürüstlük, güven, paylaşma ve meslek ahlakı etrafında oluşturduğu güçlü geleneğin izlerini bugün de taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İslam dünyasının büyük alim ve mutasavvıflarından Şeyh Şahabettin Sühreverdi'nin ilim, irfan ve ahlak merkezli düşünce dünyasının Anadolu'da ahilik anlayışının fikri ve manevi temellerinin oluşmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ahilik, bu yönüyle sadece ticari hayatı düzenleyen bir teşkilat değil, insanı merkeze alan emeği yücelten, adaleti gözeten, paylaşmayı çoğaltan ve toplumsal huzuru güçlendiren bir medeniyet tasavvurudur. Bugün bizlere düşen ahiliğin dürüstlük, adalet, çalışkanlık, kaliteli üretim, helal kazanç ve kul hakkına riayet ilkelerini çağımızın imkanlarıyla buluşturmak, bu büyük mirası gençlerimize ve gelecek nesillerimize güçlü biçimde aktarmaktır. Çünkü güçlü ekonomi güvenilir esnafla, kaliteli üretimle, ahlaklı ticaretle ve emeğe duyulan saygıyla yükselir."

Yılmaz, Eskişehirli esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere, ülkenin kalkınmasına alın teriyle katkı sunan, üretimiyle değer oluşturan, emeğiyle hayata bereket katan tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Yılmaz, Ahilik Haftası mesajında gençlere aktarılmasını istedi - Son Dakika

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