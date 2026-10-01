Eskişehir Valisi Yılmaz, huzurevi sakinlerine \'Sizleri çok seviyoruz\' dedi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve yakından ilgilenen Vali Yılmaz, yaşlılarımızın geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz açısından önemli bir yere sahip olduğunu??????? belirtti.

Yılmaz, büyüklerin hayat tecrübeleri ve birikimlerinden gelecek nesillerin önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, huzurevi sakinlerinin huzur ve mutluluğunun kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Yaşlıların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Geçmişimizde, bugünümüzde ve geleceğimizde sizlerin hakkı çok büyük. Sizlerin hayat tecrübelerinizden, birikimlerinizden ve bizlere bıraktığınız değerlerden çok şey öğreniyoruz. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda Vali Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, huzurevi sakinleriyle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla pasta kesti.