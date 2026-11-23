Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, bir davet salonunda düzenlenen kahvaltı programında öğretmenlerle buluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çocuklara yalnızca bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda sevgi, merhamet, özgüven ve sorumluluk duygusu aşıladığını belirtti.

Yetiştirilen her öğrencinin hayatında öğretmenlerin emeği ve izinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Eskişehir'in ilim, irfan ve kültür şehri kimliğine yakışır nesiller yetiştirilmesinde öğretmenlerin önemli sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı eğitim camiasına teşekkür eden Yılmaz, şehit öğretmenler başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Eskişehir'de milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gerekliliklerini yakalayan nesiller yetiştirilmesi için öğretmenlerin gösterdiği gayretin kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yılmaz, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.