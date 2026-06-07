Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Orman İzinleri Yasaklandı - Son Dakika
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Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Orman İzinleri Yasaklandı

07.06.2026 13:50
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Orman yangınlarını önlemek için Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce yangınların önüne geçebilmek amacıyla Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, muhtemel orman yangını riskini en aza indirmek amacıyla müdürlüğün sorumluk alanında bulunan Afyonkarahisar'da 1 Haziran, Eskişehir'de ise 15 Haziran tarihinden itibaren ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Yasak kapsamında Eskişehir'de 15 Ekim'e, Afyonkarahisar'da ise 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yapılamayacağı kaydedildi.

Kararın, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yaz ayları boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklenmesi ve nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği tahmini üzerine alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak ve adli işlem başlatılacak. Orman parkları, (resmi kuruluşu olan ve faal piknik-mesire yerleri), ekoturizm alanları, milli park ve tabiat parkı alanları ile resmi görevliler yasak kapsamı dışında tutuldu. Ormanlık alanlarda sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri de orman parkları ve izin verilen yereler dışında yapılamayacak. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereği anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver ve benzeri amaçlarla kontrollü de olsa ateş yakmak gibi yangına sebep olabilecek her türlü eylemler yasaklandı."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Orman İzinleri Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Orman İzinleri Yasaklandı - Son Dakika
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