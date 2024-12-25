Eskişehir ve Çorlu Belediye Başkanları İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında konuk etti. Eskişehir'deki çalışmaları yerinde incelemek için kente geldiklerini söyleyen Başkan Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi olarak Eskişehir'in birbirinden güzel projelerini yerinde inceledik. Kent kimliğini güçlendiren projeler, kültür ve sanat odaklı kalkınma çalışmaları ile sürdürülebilir kent yönetimi örneklerini inceleme fırsatı bulduk. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Ünlüce ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrimizde kültürden sanata, tarımdan hayvancılığa, gençler ve emekliler için birçok projemizi hayata geçirdik. Sizleri burada ağırlamak mutluluk verici. Her konuda destek olmaya hazırız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından son buldu.