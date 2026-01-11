Eskişehir Zabıtası'ndan 7/24 Denetim: 2025'te 14 Milyon TL'yi Aşan Ceza Uygulandı - Son Dakika
Eskişehir Zabıtası'ndan 7/24 Denetim: 2025'te 14 Milyon TL'yi Aşan Ceza Uygulandı

11.01.2026 13:05  Güncelleme: 15:19
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, 2025 yılı boyunca kent düzenini sağlamak, halk sağlığını korumak ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak için 7/24 hizmet verdi. Geçen yıl boyunca 14 milyon 69 bin TL cezai işlem uygulandı ve çevre dostu projelerle önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca kent düzeninin sağlanması, halk sağlığının korunması ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla 7/24 görev yaptı. Zabıta Dairesi Başkanlığı, geçen yıl boyunca kurallara uymayanlara toplam 14 milyon 69 bin TL cezai işlem uyguladı.

EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca çeşitli konularda 5 bin 290 adet idari yaptırım tutanağı düzenleyerek, kurallara uymayanlara toplam 14 milyon 69 bin lira cezai işlem uyguladı.

2025 yılında yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda teşkilat yapısını güçlendiren Zabıta Dairesi Başkanlığı; 11 hizmet aracı, 2 motosiklet ve 6 elektrikli bisiklet ile Eskişehir halkına hizmet verdi. Özellikle çevre dostu ve erişilebilir denetim anlayışı kapsamında bisikletli zabıta ekipleriyle parklar, yeşil alanlar, yayalaştırılmış bölgeler ve bisiklet yollarında etkin denetimler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin talimatıyla5 Şubat 2025 tarihinde başlatılan "Tertemiz Eskişehir" projesi kapsamında çevre kirliliğiyle mücadeleye hız veren ekipler, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attı. Proje kapsamında binlerce cezai işlem uygulanarak çevre bilincinin artırılması sağlandı.

Halk sağlığının korunması amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine ağırlık veren zabıta ekipleri; marketler, fırınlar ve çeşitli işletmelerde son kullanma tarihi, fiyat–etiket uyumu ve gramaj kontrollerini gerçekleştirdi. Tüketicilerin ekonomik koşullardan olumsuz etkilenmemesi için yapılan denetimler yıl boyunca aralıksız sürdürüldü.

Yaya yolları, yayalaştırılmış alanlar ve bisiklet yollarının işgal edilmesine karşı kararlı bir duruş sergileyen ekipler; duba, tabela, kasa, tabure gibi lüzumsuz işgalleri düzenli olarak kaldırarak kent estetiğini ve yaya güvenliğini korudu. Ayrıca toplu taşıma araçları ve UKOME kararlarına aykırı faaliyetler de denetim altına alındı.

2025 yılı boyunca on binlerce ihbar ve şikayeti değerlendiren Zabıta Dairesi Başkanlığı, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkati çekti. Geçici barınma ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlanırken engelli bireylere simit satış büfeleri tahsis edilerek sosyal dayanışmaya katkı sunuldu.

Çalışmaları değerlendiren Ünlüce, şunları söyledi:

"Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Eskişehir için çalışmayı sürdüreceğiz"

"Eskişehir'imizin huzuru, düzeni ve yaşam kalitesi için 2025 yılı boyunca gece gündüz demeden görev yapan Zabıta Dairesi Başkanlığı'mıza yürekten teşekkür ediyorum. Halk sağlığının korunmasından çevre temizliğine, tüketici haklarından yaya ve trafik güvenliğine kadar birçok alanda 7 gün 24 saat özveriyle çalışan ekiplerimiz, Tertemiz Eskişehir projesi başta olmak üzere çok önemli çalışmalara imza attı. Kent düzenini korurken sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket eden zabıta personelimiz, Eskişehir'in sadece düzenli değil; adil, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için büyük bir emek ortaya koydu. Bu şehir için alın teri döken tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Eskişehir halkının huzuru için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Eskişehir için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Zabıta, Güncel, Çevre

