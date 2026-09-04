Eskişehirli arıcı Hakkı İşçi\'nin balları dünya pazarına açılıyor

YAVUZ EMRAH SEVER/ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de 12 yıl önce hobi olarak arıcılığa başlayan Hakkı İşçi, 3 ülkede düzenlenen prestijli uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle kalitesini tescillediği balı dünya pazarına taşımaya hazırlanıyor.

Alpu ilçesine bağlı kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde 150 kovanla arıcılık yapan İşçi, araştırma ve sahadaki deneyimleri sonucunda bal üretim yöntemlerini geliştiriyor.

Çeşitli bitki örtülerinin bulunduğu bölgelerde kovanlarını konumlandıran İşçi, farklı renk, tat ve aromalara sahip ballar üretiyor.

Bu yöntemle balda yüksek prolin ve toplam antioksidan aktivite (TA) değerlerine ulaşan İşçi, ürünlerinin kalitesini laboratuvar analizleriyle belgeledi.

Uluslararası platformlarda da ürünlerinin kalitesini kanıtlamak isteyen İşçi, 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde düzenlenen yarışmada "Çam Balı ve Diğer Salgı Balları" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

İşçi, Fransa'da düzenlenen ve balların kalitesini, orijinalliğini ve lezzetini ölçen uluslararası bir yarışma olan Paris International Honey Awards'ta da bu yıl "Platin Ödül"ün sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2026 Londra Uluslararası Bal Ödülleri organizasyonuna da katılan İşçi'nin yarışmaya gönderdiği 6 numune, çeşitli laboratuvar testlerine tabi tutularak analiz edildi.

Laboratuvar analizlerinin ardından uluslararası jüri tarafından değerlendirilen örnekler yüksek puan alarak "Çok Çiçekli Bal" kategorisinde "Altın Kalite" ödülüne layık görüldü.

"Temaslarımız devam ediyor"

Hakkı İşçi, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası seviyede dünyanın önde gelen yarışmalarında birincilik ve kalite ödülleri kazanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ürettiği farklı tat ve kokudaki balları tüketicilerle buluşturabilmek için çalıştığını dile getiren İşçi, "Tabii çileli bir yoldan geçmekteyiz. Nerede özel bitki varsa oraya doğru arılarımızı taşıyıp, oradaki bitki özlerinden elde ettiğimiz balı insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

İşçi, yarışmalarda ve analizlerde elde ettiği sonuçlarla yurt içinde ürünlerinin tanınırlığının arttığını belirterek, "Yurt dışında da uluslararası seviyedeki yarışmalarda ödüller alınca talepler oluyor. İnsanlar artık bize ulaşıyor. Balımızın kalitesini öğreniyorlar, görüyorlar ve bu şekilde bize ulaşıyorlar. Şu an temaslarımız devam ediyor." dedi.

İşçi, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, Katar, Dubai. Lüks restoranlardan talep oluyor. Ballarımızın prolin değerlerini, TA değerlerini görüyorlar. Tabii yurt içinde de aynı şekilde insanlar bu balların faydasını görüyor. İlaçlık seviyede bal üretiyoruz. Bal deyince aklımıza Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgeleri geliyor. Artık Eskişehir'in de balı var. Türkiye ve dünya çapında kaliteye ulaşmış, ödüllerle taçlandırılmış bir balı var. Hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Bu konuda kendimizi yeterli görmüyoruz. Daha kaliteli, daha iyi nasıl yapabiliriz bunun çabasını göstermekteyiz."