(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, 26 Haziran Cuma günü düzenlenecek satış etkinliğinde vatandaşlarla buluşacak.
?ESMEK bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri, "Yansımalar Karma Sergisi" kapsamında vatandaşların beğenisine sunulacak. Ürünlerinin satışı, 26 Haziran Cuma günü Arifiye Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Nikah Dairesi'nde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Organizasyonda elde edilecek gelirin, kursiyerlerin üretim süreçlerine ve ev ekonomilerine katkı sağlaması hedefleniyor.
El sanatı ürünlerini yakından keşfetmek ve üretime destek olmak isteyen tüm Eskişehir halkı satış standına davet edildi.
Son Dakika › Güncel › ESMEK El Emeği Ürünleri 26 Haziran'da Satışta - Son Dakika
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