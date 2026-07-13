Esnafa Destek İstendi - Son Dakika
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Esnafa Destek İstendi

13.07.2026 13:03
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Yavuz Ağıralioğlu, kredi kartı komisyonlarının esnafı zorladığını belirterek üst sınır talep etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kredi kartı komisyonlarının esnafın yükünü artırdığını belirterek, POS komisyonlarına üst sınır getirilmesini istedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın ekonomik sorunlarına değindi.

Artan kira, enerji, personel ve vergi giderlerine dikkati çeken Ağıralioğlu, kartlı satışlardan alınan yüksek komisyonların esnafın kazancını azalttığını belirtti. Vatandaşların alışverişlerini büyük ölçüde kredi kartıyla yaptığını belirten Ağıralioğlu, mevcut sistemde hem üreticinin hem de satıcının zorlandığını, finans sektörünün ise avantajlı konumda bulunduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devlet, enflasyonla mücadele ederken esnafı görmezden gelemez. Çünkü ekonomi sadece rakamlardan ibaret değildir; ekonomi, alın terini koruyabildiğiniz ölçüde güçlüdür."

Onun için yapılması gerekenler açıktır:  Kredi kartı ve POS komisyon oranlarına makul bir yasal üst sınır getirilmelidir. Küçük esnafın ödediği komisyon yükünün bir kısmı kamu tarafından desteklenmelidir. Kartlı satışların bedeli en geç ertesi iş günü esnafın hesabına geçmelidir. Kamu bankaları düşük komisyonlu POS uygulamalarıyla piyasada denge unsuru olmalıdır.

Esnafın kazancı bankaların insafına bırakılamaz. Çünkü esnaf sadece dükkanını açan kişi değildir. O mahallenin ışığıdır, sokağın bereketidir, şehrin güvenidir. Esnaf güçlenirse üretim güçlenir. Üretim güçlenirse istihdam artar. İstihdam artarsa millet rahat eder. Biz, bankaların daha çok kazandığı değil; alın terinin karşılığını bulduğu bir Türkiye istiyoruz. Esnaf nefes alırsa çarşı nefes alır. Çarşı nefes alırsa Türkiye nefes alır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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