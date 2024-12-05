Esnafa Konum Vergisi İddiası Yanlış

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Esnafa Konum Vergisi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsadığı belirtildi.

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir."